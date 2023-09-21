ريال برازيلي إلى بيزو فلبيني

تحويل BRL إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١١٬٦٦٣٫٧٠ php

1.00000 BRL = 11.66370 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 6:20 UTC
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BRL إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064288.49361.435711.659570.957818.2163
1GBP1.1574111.2317102.4221.661691.920781.1085621.0835
1USD0.939650.811886183.1551.34911.559450.917.1174
1INR0.01130030.009763530.012025710.01622390.01875360.01082320.205849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Philippine Peso
1 BRL11.66370 PHP
5 BRL58.31850 PHP
10 BRL116.63700 PHP
20 BRL233.27400 PHP
50 BRL583.18500 PHP
100 BRL1166.37000 PHP
250 BRL2915.92500 PHP
500 BRL5831.85000 PHP
1000 BRL11663.70000 PHP
2000 BRL23327.40000 PHP
5000 BRL58318.50000 PHP
10000 BRL116637.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / الريال البرازيلي
1 PHP0.08574 BRL
5 PHP0.42868 BRL
10 PHP0.85736 BRL
20 PHP1.71473 BRL
50 PHP4.28682 BRL
100 PHP8.57364 BRL
250 PHP21.43410 BRL
500 PHP42.86820 BRL
1000 PHP85.73640 BRL
2000 PHP171.47280 BRL
5000 PHP428.68200 BRL
10000 PHP857.36400 BRL