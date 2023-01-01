5000 بيزو فلبيني إلى ريال برازيلي

تحويل PHP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ php
٤٣٧٫٦٥ brl

1.00000 PHP = 0.08753 BRL

Mid-market exchange rate at 23:57
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365850.93181.534570.8080161309.73149.4757.30125
1CAD0.73214510.6821441.123520.591584958.912109.4375.34557
1EUR1.07331.4659711.647050.86721405.73160.4357.83643
1AUD0.651650.8900560.60714610.526543853.48697.40544.75786

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Philippine Peso / الريال البرازيلي
1 PHP0.08753 BRL
5 PHP0.43765 BRL
10 PHP0.87529 BRL
20 PHP1.75059 BRL
50 PHP4.37647 BRL
100 PHP8.75294 BRL
250 PHP21.88235 BRL
500 PHP43.76470 BRL
1000 PHP87.52940 BRL
2000 PHP175.05880 BRL
5000 PHP437.64700 BRL
10000 PHP875.29400 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Philippine Peso
1 BRL11.42470 PHP
5 BRL57.12350 PHP
10 BRL114.24700 PHP
20 BRL228.49400 PHP
50 BRL571.23500 PHP
100 BRL1142.47000 PHP
250 BRL2856.17500 PHP
500 BRL5712.35000 PHP
1000 BRL11424.70000 PHP
2000 BRL22849.40000 PHP
5000 BRL57123.50000 PHP
10000 BRL114247.00000 PHP