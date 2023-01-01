1 بيزو فلبيني إلى ريال برازيلي

تحويل PHP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫٠٩ brl

1.00000 PHP = 0.08755 BRL

Mid-market exchange rate at 23:56
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365850.93171.534680.8079181309.73149.4657.30125
1CAD0.73214510.6821441.123610.591513958.912109.435.34557
1EUR1.07331.4659711.647180.86711405.73160.427.83643
1AUD0.65160.8899880.607110.526439853.4297.39144.75749

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Philippine Peso / الريال البرازيلي
1 PHP0.08755 BRL
5 PHP0.43776 BRL
10 PHP0.87553 BRL
20 PHP1.75106 BRL
50 PHP4.37765 BRL
100 PHP8.75529 BRL
250 PHP21.88823 BRL
500 PHP43.77645 BRL
1000 PHP87.55290 BRL
2000 PHP175.10580 BRL
5000 PHP437.76450 BRL
10000 PHP875.52900 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Philippine Peso
1 BRL11.42170 PHP
5 BRL57.10850 PHP
10 BRL114.21700 PHP
20 BRL228.43400 PHP
50 BRL571.08500 PHP
100 BRL1142.17000 PHP
250 BRL2855.42500 PHP
500 BRL5710.85000 PHP
1000 BRL11421.70000 PHP
2000 BRL22843.40000 PHP
5000 BRL57108.50000 PHP
10000 BRL114217.00000 PHP