20 ريال برازيلي إلى بيزو فلبيني

تحويل BRL إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ brl
٢٢٨٫٦٩ php

1.00000 BRL = 11.43440 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:39 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BRL إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 PHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078589.17361.465681.666670.95418.39
1GBP1.168511.2602104.1971.712611.947461.1147521.4883
1USD0.92720.793525182.6831.3591.545360.8845517.0515
1INR0.01121410.009597190.012094410.01643630.01869010.01069810.206227

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Philippine Peso
1 BRL11.43440 PHP
5 BRL57.17200 PHP
10 BRL114.34400 PHP
20 BRL228.68800 PHP
50 BRL571.72000 PHP
100 BRL1143.44000 PHP
250 BRL2858.60000 PHP
500 BRL5717.20000 PHP
1000 BRL11434.40000 PHP
2000 BRL22868.80000 PHP
5000 BRL57172.00000 PHP
10000 BRL114344.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / الريال البرازيلي
1 PHP0.08746 BRL
5 PHP0.43728 BRL
10 PHP0.87455 BRL
20 PHP1.74910 BRL
50 PHP4.37275 BRL
100 PHP8.74551 BRL
250 PHP21.86377 BRL
500 PHP43.72755 BRL
1000 PHP87.45510 BRL
2000 PHP174.91020 BRL
5000 PHP437.27550 BRL
10000 PHP874.55100 BRL