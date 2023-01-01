روبية إندونيسية إلى بيزو فلبيني

تحويل IDR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٣٬٧٠٠٫٣٢ php

1.00000 IDR = 0.00370 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:48 UTC
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IDR إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.06688.62131.438781.661730.9633518.3084
1GBP1.1524111.22865102.1431.658311.915281.1101721.1019
1USD0.93810.813901183.13441.34971.558850.903617.1749
1INR0.0112840.009790190.012028710.01623520.01875090.01086910.206592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Philippine Peso
1 IDR0.00370 PHP
5 IDR0.01850 PHP
10 IDR0.03700 PHP
20 IDR0.07401 PHP
50 IDR0.18502 PHP
100 IDR0.37003 PHP
250 IDR0.92508 PHP
500 IDR1.85016 PHP
1000 IDR3.70032 PHP
2000 IDR7.40064 PHP
5000 IDR18.50160 PHP
10000 IDR37.00320 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / الروبية الإندونيسية
1 PHP270.24700 IDR
5 PHP1351.23500 IDR
10 PHP2702.47000 IDR
20 PHP5404.94000 IDR
50 PHP13512.35000 IDR
100 PHP27024.70000 IDR
250 PHP67561.75000 IDR
500 PHP135123.50000 IDR
1000 PHP270247.00000 IDR
2000 PHP540494.00000 IDR
5000 PHP1351235.00000 IDR
10000 PHP2702470.00000 IDR