روبية إندونيسية إلى بيزو فلبيني
تحويل IDR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى بيزو فلبيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Philippine Peso / الروبية الإندونيسية
|1 PHP
|270.24700 IDR
|5 PHP
|1351.23500 IDR
|10 PHP
|2702.47000 IDR
|20 PHP
|5404.94000 IDR
|50 PHP
|13512.35000 IDR
|100 PHP
|27024.70000 IDR
|250 PHP
|67561.75000 IDR
|500 PHP
|135123.50000 IDR
|1000 PHP
|270247.00000 IDR
|2000 PHP
|540494.00000 IDR
|5000 PHP
|1351235.00000 IDR
|10000 PHP
|2702470.00000 IDR