نيراس نيجيري إلى جنيه إسترليني

تحويل NGN إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٫٠٦ gbp

1.00000 NGN = 0.00106 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:39 UTC
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NGN إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.61751.436771.662720.964618.3608
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1121921.1699
1USD0.938050.81357183.1271.347751.55970.9048517.2232
1INR0.01128440.009787080.012029810.01621310.01876280.01088520.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه استرليني
1 NGN0.00106 GBP
5 NGN0.00529 GBP
10 NGN0.01059 GBP
20 NGN0.02117 GBP
50 NGN0.05294 GBP
100 NGN0.10587 GBP
250 NGN0.26469 GBP
500 NGN0.52938 GBP
1000 NGN1.05875 GBP
2000 NGN2.11750 GBP
5000 NGN5.29375 GBP
10000 NGN10.58750 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / النيرة النيجيرية
1 GBP944.50700 NGN
5 GBP4722.53500 NGN
10 GBP9445.07000 NGN
20 GBP18890.14000 NGN
50 GBP47225.35000 NGN
100 GBP94450.70000 NGN
250 GBP236126.75000 NGN
500 GBP472253.50000 NGN
1000 GBP944507.00000 NGN
2000 GBP1889014.00000 NGN
5000 GBP4722535.00000 NGN
10000 GBP9445070.00000 NGN