500 جنيه إسترليني إلى نيراس نيجيري

تحويل GBP إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

500 gbp
948,885 ngn

£1.000 GBP = ₦1,898 NGN

Mid-market exchange rate at 22:51
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.721.370.8941.635
1 EUR1.069189.351.61170.7751.4640.9561.748
1 INR0.0120.01110.0181.9110.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.491106.0620.9090.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الجنيه الإسترليني

GBP إلى USD

GBP إلى EUR

GBP إلى INR

GBP إلى AUD

GBP إلى JPY

GBP إلى CAD

GBP إلى CHF

GBP إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه استرليني / النيرة النيجيرية
1 GBP١٬٨٩٧٫٧٧٠٠٠ NGN
5 GBP٩٬٤٨٨٫٨٥٠٠٠ NGN
10 GBP١٨٬٩٧٧٫٧٠٠٠٠ NGN
20 GBP٣٧٬٩٥٥٫٤٠٠٠٠ NGN
50 GBP٩٤٬٨٨٨٫٥٠٠٠٠ NGN
100 GBP١٨٩٬٧٧٧٫٠٠٠٠٠ NGN
250 GBP٤٧٤٬٤٤٢٫٥٠٠٠٠ NGN
500 GBP٩٤٨٬٨٨٥٫٠٠٠٠٠ NGN
1000 GBP١٬٨٩٧٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ NGN
2000 GBP٣٬٧٩٥٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 GBP٩٬٤٨٨٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 GBP١٨٬٩٧٧٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه استرليني
1 NGN٠٫٠٠٠٥٣ GBP
5 NGN٠٫٠٠٢٦٣ GBP
10 NGN٠٫٠٠٥٢٧ GBP
20 NGN٠٫٠١٠٥٤ GBP
50 NGN٠٫٠٢٦٣٥ GBP
100 NGN٠٫٠٥٢٦٩ GBP
250 NGN٠٫١٣١٧٣ GBP
500 NGN٠٫٢٦٣٤٧ GBP
1000 NGN٠٫٥٢٦٩٣ GBP
2000 NGN١٫٠٥٣٨٧ GBP
5000 NGN٢٫٦٣٤٦٧ GBP
10000 NGN٥٫٢٦٩٣٥ GBP