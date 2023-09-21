دولار كندي إلى نيراس نيجيري

تحويل CAD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٥٧٢٬٤٩٦ ngn

1.00000 CAD = 572.49600 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:10 UTC
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CAD إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064888.29851.434821.653670.957918.1992
1GBP1.1575411.23255102.2091.660861.914191.1088121.0664
1USD0.939150.811326182.9251.34751.553040.8996517.0917
1INR0.01132520.009783850.012059110.01624960.01872820.0108490.20611

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / النيرة النيجيرية
1 CAD572.49600 NGN
5 CAD2862.48000 NGN
10 CAD5724.96000 NGN
20 CAD11449.92000 NGN
50 CAD28624.80000 NGN
100 CAD57249.60000 NGN
250 CAD143124.00000 NGN
500 CAD286248.00000 NGN
1000 CAD572496.00000 NGN
2000 CAD1144992.00000 NGN
5000 CAD2862480.00000 NGN
10000 CAD5724960.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار كندي
1 NGN0.00175 CAD
5 NGN0.00873 CAD
10 NGN0.01747 CAD
20 NGN0.03493 CAD
50 NGN0.08734 CAD
100 NGN0.17467 CAD
250 NGN0.43669 CAD
500 NGN0.87337 CAD
1000 NGN1.74674 CAD
2000 NGN3.49348 CAD
5000 NGN8.73370 CAD
10000 NGN17.46740 CAD