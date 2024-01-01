5 نيراس نيجيري إلى دولار كندي

تحويل NGN إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

5 ngn
0.00 cad

1.00000 NGN = 0.00084 CAD

Mid-market exchange rate at 04:17
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.922156.02030.789546134.45830.830817.01382.8945
1 EUR1.08445160.75120.856205145.81333.434518.449789.8949
1 PHP0.01785070.016460610.01409392.400170.550350.3036931.47972
1 GBP1.266551.1679470.95251170.29839.048721.5478104.99

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار كندي
1 NGN0.00084 CAD
5 NGN0.00419 CAD
10 NGN0.00839 CAD
20 NGN0.01677 CAD
50 NGN0.04193 CAD
100 NGN0.08387 CAD
250 NGN0.20967 CAD
500 NGN0.41933 CAD
1000 NGN0.83866 CAD
2000 NGN1.67732 CAD
5000 NGN4.19331 CAD
10000 NGN8.38662 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / النيرة النيجيرية
1 CAD1192.37000 NGN
5 CAD5961.85000 NGN
10 CAD11923.70000 NGN
20 CAD23847.40000 NGN
50 CAD59618.50000 NGN
100 CAD119237.00000 NGN
250 CAD298092.50000 NGN
500 CAD596185.00000 NGN
1000 CAD1192370.00000 NGN
2000 CAD2384740.00000 NGN
5000 CAD5961850.00000 NGN
10000 CAD11923700.00000 NGN