500 دولار كندي إلى نيراس نيجيري

تحويل CAD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

500 cad
556,120 ngn

C$1.000 CAD = ₦1,112 NGN

Mid-market exchange rate at 10:50
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4790.9320.79279.321.5057.25958.777
1 INR0.01210.0110.0093.3460.0180.0870.704
1 EUR1.07389.5410.847299.5991.6147.78663.044
1 GBP1.266105.7141.1811353.7171.9059.19274.432

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / النيرة النيجيرية
1 CAD١٬١١٢٫٢٤٠٠٠ NGN
5 CAD٥٬٥٦١٫٢٠٠٠٠ NGN
10 CAD١١٬١٢٢٫٤٠٠٠٠ NGN
20 CAD٢٢٬٢٤٤٫٨٠٠٠٠ NGN
50 CAD٥٥٬٦١٢٫٠٠٠٠٠ NGN
100 CAD١١١٬٢٢٤٫٠٠٠٠٠ NGN
250 CAD٢٧٨٬٠٦٠٫٠٠٠٠٠ NGN
500 CAD٥٥٦٬١٢٠٫٠٠٠٠٠ NGN
1000 CAD١٬١١٢٬٢٤٠٫٠٠٠٠٠ NGN
2000 CAD٢٬٢٢٤٬٤٨٠٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 CAD٥٬٥٦١٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 CAD١١٬١٢٢٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار كندي
1 NGN٠٫٠٠٠٩٠ CAD
5 NGN٠٫٠٠٤٥٠ CAD
10 NGN٠٫٠٠٨٩٩ CAD
20 NGN٠٫٠١٧٩٨ CAD
50 NGN٠٫٠٤٤٩٥ CAD
100 NGN٠٫٠٨٩٩١ CAD
250 NGN٠٫٢٢٤٧٧ CAD
500 NGN٠٫٤٤٩٥٤ CAD
1000 NGN٠٫٨٩٩٠٨ CAD
2000 NGN١٫٧٩٨١٧ CAD
5000 NGN٤٫٤٩٥٤٢ CAD
10000 NGN٨٫٩٩٠٨٤ CAD