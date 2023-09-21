ريال برازيلي إلى نيراس نيجيري

تحويل BRL إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٥٨٬٠٨٨ ngn

1.00000 BRL = 158.08800 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 6:19 UTC
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BRL إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.06488.46841.435441.659780.9576518.2137
1GBP1.1575411.2316102.4041.661551.921221.1085221.0827
1USD0.939850.811952183.1471.34911.559940.9000517.1181
1INR0.01130350.009765260.012026910.01622550.01876120.01082480.205878

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / النيرة النيجيرية
1 BRL158.08800 NGN
5 BRL790.44000 NGN
10 BRL1580.88000 NGN
20 BRL3161.76000 NGN
50 BRL7904.40000 NGN
100 BRL15808.80000 NGN
250 BRL39522.00000 NGN
500 BRL79044.00000 NGN
1000 BRL158088.00000 NGN
2000 BRL316176.00000 NGN
5000 BRL790440.00000 NGN
10000 BRL1580880.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الريال البرازيلي
1 NGN0.00633 BRL
5 NGN0.03163 BRL
10 NGN0.06326 BRL
20 NGN0.12651 BRL
50 NGN0.31628 BRL
100 NGN0.63256 BRL
250 NGN1.58140 BRL
500 NGN3.16280 BRL
1000 NGN6.32559 BRL
2000 NGN12.65118 BRL
5000 NGN31.62795 BRL
10000 NGN63.25590 BRL