ألف ريال برازيلي إلى نيراس نيجيري

تحويل BRL إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٥٤٬٣١٤ ngn

1.00000 BRL = 154.31400 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:28 UTC
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BRL إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.078389.15441.465571.667130.9540518.3897
1GBP1.1686311.26015104.191.712731.948281.1149421.491
1USD0.92740.793556182.68051.359151.546070.8847517.0543
1INR0.01121650.009597870.012094810.01643860.01869940.01070080.206267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / النيرة النيجيرية
1 BRL154.31400 NGN
5 BRL771.57000 NGN
10 BRL1543.14000 NGN
20 BRL3086.28000 NGN
50 BRL7715.70000 NGN
100 BRL15431.40000 NGN
250 BRL38578.50000 NGN
500 BRL77157.00000 NGN
1000 BRL154314.00000 NGN
2000 BRL308628.00000 NGN
5000 BRL771570.00000 NGN
10000 BRL1543140.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الريال البرازيلي
1 NGN0.00648 BRL
5 NGN0.03240 BRL
10 NGN0.06480 BRL
20 NGN0.12961 BRL
50 NGN0.32401 BRL
100 NGN0.64803 BRL
250 NGN1.62007 BRL
500 NGN3.24015 BRL
1000 NGN6.48029 BRL
2000 NGN12.96058 BRL
5000 NGN32.40145 BRL
10000 NGN64.80290 BRL