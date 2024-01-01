50 نيراس نيجيري إلى ريال برازيلي

تحويل NGN إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

50 ngn
0.15 brl

1.00000 NGN = 0.00306 BRL

Mid-market exchange rate at 04:09
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9220556.01390.789484134.45830.830817.011782.8857
1 EUR1.08455160.74990.85623145.82633.437518.4589.8937
1 PHP0.01785270.016460910.01409442.400440.5504130.3037051.47973
1 GBP1.266651.1679170.951170.31139.051821.5479104.987

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الريال البرازيلي
1 NGN0.00306 BRL
5 NGN0.01531 BRL
10 NGN0.03062 BRL
20 NGN0.06125 BRL
50 NGN0.15312 BRL
100 NGN0.30623 BRL
250 NGN0.76558 BRL
500 NGN1.53115 BRL
1000 NGN3.06230 BRL
2000 NGN6.12460 BRL
5000 NGN15.31150 BRL
10000 NGN30.62300 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / النيرة النيجيرية
1 BRL326.55200 NGN
5 BRL1632.76000 NGN
10 BRL3265.52000 NGN
20 BRL6531.04000 NGN
50 BRL16327.60000 NGN
100 BRL32655.20000 NGN
250 BRL81638.00000 NGN
500 BRL163276.00000 NGN
1000 BRL326552.00000 NGN
2000 BRL653104.00000 NGN
5000 BRL1632760.00000 NGN
10000 BRL3265520.00000 NGN