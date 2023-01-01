روبية هندية إلى نيراس نيجيري

تحويل INR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
93038.90 ngn

1.00000 INR = 9.30389 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:9 UTC
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INR إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0630588.15341.433631.655070.9572518.2077
1GBP1.1580111.23105102.0851.660191.916631.1085121.0852
1USD0.94070.812315182.9251.34861.55690.900517.1278
1INR0.01134390.009795780.012059110.01626290.01877490.01085920.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / النيرة النيجيرية
1 INR9.30389 NGN
5 INR46.51945 NGN
10 INR93.03890 NGN
20 INR186.07780 NGN
50 INR465.19450 NGN
100 INR930.38900 NGN
250 INR2325.97250 NGN
500 INR4651.94500 NGN
1000 INR9303.89000 NGN
2000 INR18607.78000 NGN
5000 INR46519.45000 NGN
10000 INR93038.90000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الروبية الهندية
1 NGN0.10748 INR
5 NGN0.53741 INR
10 NGN1.07482 INR
20 NGN2.14964 INR
50 NGN5.37410 INR
100 NGN10.74820 INR
250 NGN26.87050 INR
500 NGN53.74100 INR
1000 NGN107.48200 INR
2000 NGN214.96400 INR
5000 NGN537.41000 INR
10000 NGN1074.82000 INR