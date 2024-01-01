مليون روبية هندية إلى نيراس نيجيري

تحويل INR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1,000,000 inr
18,221,600 ngn

₹1.000 INR = ₦18.22 NGN

Mid-market exchange rate at 06:43
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.7911.505279.321.354
1 CAD0.7310.6822.6830.5771.099204.040.989
1 EUR1.071.46513.9320.8461.611298.9981.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0470.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / النيرة النيجيرية
1 INR١٨٫٢٢١٦٠ NGN
5 INR٩١٫١٠٨٠٠ NGN
10 INR١٨٢٫٢١٦٠٠ NGN
20 INR٣٦٤٫٤٣٢٠٠ NGN
50 INR٩١١٫٠٨٠٠٠ NGN
100 INR١٬٨٢٢٫١٦٠٠٠ NGN
250 INR٤٬٥٥٥٫٤٠٠٠٠ NGN
300 INR٥٬٤٦٦٫٤٨٠٠٠ NGN
500 INR٩٬١١٠٫٨٠٠٠٠ NGN
600 INR١٠٬٩٣٢٫٩٦٠٠٠ NGN
1000 INR١٨٬٢٢١٫٦٠٠٠٠ NGN
2000 INR٣٦٬٤٤٣٫٢٠٠٠٠ NGN
5000 INR٩١٬١٠٨٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 INR١٨٢٬٢١٦٫٠٠٠٠٠ NGN
25000 INR٤٥٥٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ NGN
50000 INR٩١١٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ NGN
100000 INR١٬٨٢٢٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ NGN
1000000 INR١٨٬٢٢١٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ NGN
1000000000 INR١٨٬٢٢١٬٦٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الروبية الهندية
1 NGN٠٫٠٥٤٨٨ INR
5 NGN٠٫٢٧٤٤٠ INR
10 NGN٠٫٥٤٨٨٠ INR
20 NGN١٫٠٩٧٦٠ INR
50 NGN٢٫٧٤٤٠٠ INR
100 NGN٥٫٤٨٨٠٠ INR
250 NGN١٣٫٧٢٠٠٠ INR
500 NGN٢٧٫٤٤٠٠٠ INR
1000 NGN٥٤٫٨٨٠٠٠ INR
2000 NGN١٠٩٫٧٦٠٠٠ INR
5000 NGN٢٧٤٫٤٠٠٠٠ INR
10000 NGN٥٤٨٫٨٠٠٠٠ INR