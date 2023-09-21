فرنك سويسري إلى نيراس نيجيري

تحويل CHF إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٨٥٧٬٦٩٣ ngn

1.00000 CHF = 857.69300 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:17 UTC
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CHF إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434721.656910.957218.2214
1GBP1.1581411.23215102.1761.661621.918941.1085821.103
1USD0.939950.811589182.9251.348551.557390.899717.127
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626230.01878070.01084960.206536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / النيرة النيجيرية
1 CHF857.69300 NGN
5 CHF4288.46500 NGN
10 CHF8576.93000 NGN
20 CHF17153.86000 NGN
50 CHF42884.65000 NGN
100 CHF85769.30000 NGN
250 CHF214423.25000 NGN
500 CHF428846.50000 NGN
1000 CHF857693.00000 NGN
2000 CHF1715386.00000 NGN
5000 CHF4288465.00000 NGN
10000 CHF8576930.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الفرنك السويسري
1 NGN0.00117 CHF
5 NGN0.00583 CHF
10 NGN0.01166 CHF
20 NGN0.02332 CHF
50 NGN0.05830 CHF
100 NGN0.11659 CHF
250 NGN0.29148 CHF
500 NGN0.58296 CHF
1000 NGN1.16592 CHF
2000 NGN2.33184 CHF
5000 NGN5.82960 CHF
10000 NGN11.65920 CHF