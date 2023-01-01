1 فرنك سويسري إلى نيراس نيجيري

تحويل CHF إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١ chf
٩١٥٫٦٢ ngn

1.00000 CHF = 915.62400 NGN

Mid-market exchange rate at 11:11
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أعلى العملات

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1 USD10.927150.79491383.38051.3571.51297144.5251.62522
1 EUR1.078610.857389.93421.463661.63189155.8851.75297
1 GBP1.2581.166451104.8931.707111.90332181.8122.04453
1 INR0.01199320.01111920.0095335510.01627480.01814541.733320.0194916

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / النيرة النيجيرية
1 CHF915.62400 NGN
5 CHF4578.12000 NGN
10 CHF9156.24000 NGN
20 CHF18312.48000 NGN
50 CHF45781.20000 NGN
100 CHF91562.40000 NGN
250 CHF228906.00000 NGN
500 CHF457812.00000 NGN
1000 CHF915624.00000 NGN
2000 CHF1831248.00000 NGN
5000 CHF4578120.00000 NGN
10000 CHF9156240.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الفرنك السويسري
1 NGN0.00109 CHF
5 NGN0.00546 CHF
10 NGN0.01092 CHF
20 NGN0.02184 CHF
50 NGN0.05461 CHF
100 NGN0.10922 CHF
250 NGN0.27304 CHF
500 NGN0.54608 CHF
1000 NGN1.09215 CHF
2000 NGN2.18430 CHF
5000 NGN5.46075 CHF
10000 NGN10.92150 CHF