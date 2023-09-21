دولار أمريكي إلى نيراس نيجيري

تحويل USD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
771475 ngn

1.00000 USD = 771.47500 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:24 UTC
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USD إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 NGN
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.0635588.19491.433931.655980.9576518.2115
1GBP1.1579411.23145102.1181.66031.91741.108921.0865
1USD0.940250.812051182.9251.348251.557030.900417.1233
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625870.01877630.0108580.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / النيرة النيجيرية
1 USD771.47500 NGN
5 USD3857.37500 NGN
10 USD7714.75000 NGN
20 USD15429.50000 NGN
50 USD38573.75000 NGN
100 USD77147.50000 NGN
250 USD192868.75000 NGN
500 USD385737.50000 NGN
1000 USD771475.00000 NGN
2000 USD1542950.00000 NGN
5000 USD3857375.00000 NGN
10000 USD7714750.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار أمريكي
1 NGN0.00130 USD
5 NGN0.00648 USD
10 NGN0.01296 USD
20 NGN0.02592 USD
50 NGN0.06481 USD
100 NGN0.12962 USD
250 NGN0.32406 USD
500 NGN0.64811 USD
1000 NGN1.29622 USD
2000 NGN2.59244 USD
5000 NGN6.48110 USD
10000 NGN12.96220 USD