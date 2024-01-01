50 نيراس نيجيري إلى دولار أمريكي

تحويل NGN إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

50 ngn
0.03 usd

1.00000 NGN = 0.00062 USD

Mid-market exchange rate at 05:41
تتبع سعر الصرف
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563251.0844589.8911.470891.663390.95783518.4501
1 GBP1.1677811.26645104.9771.717751.942561.1185421.5465
1 USD0.92210.789609182.89091.356351.533860.8832517.0133
1 INR0.01112460.009525880.01206410.01636310.01850460.01065560.205249

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار أمريكي
1 NGN0.00062 USD
5 NGN0.00311 USD
10 NGN0.00622 USD
20 NGN0.01245 USD
50 NGN0.03112 USD
100 NGN0.06224 USD
250 NGN0.15559 USD
500 NGN0.31118 USD
1000 NGN0.62236 USD
2000 NGN1.24472 USD
5000 NGN3.11181 USD
10000 NGN6.22362 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / النيرة النيجيرية
1 USD1606.78000 NGN
5 USD8033.90000 NGN
10 USD16067.80000 NGN
20 USD32135.60000 NGN
50 USD80339.00000 NGN
100 USD160678.00000 NGN
250 USD401695.00000 NGN
500 USD803390.00000 NGN
1000 USD1606780.00000 NGN
2000 USD3213560.00000 NGN
5000 USD8033900.00000 NGN
10000 USD16067800.00000 NGN