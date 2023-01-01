50 Nijerya nairasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile NGN → USD çevirin

50 ngn
0,06 usd

1.00000 NGN = 0.00130 USD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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NGN → USD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 USD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nijerya nairasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / ABD Doları
1 NGN0.00130 USD
5 NGN0.00649 USD
10 NGN0.01298 USD
20 NGN0.02597 USD
50 NGN0.06492 USD
100 NGN0.12983 USD
250 NGN0.32459 USD
500 NGN0.64917 USD
1000 NGN1.29834 USD
2000 NGN2.59668 USD
5000 NGN6.49170 USD
10000 NGN12.98340 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Nijerya Nairası
1 USD770.21400 NGN
5 USD3851.07000 NGN
10 USD7702.14000 NGN
20 USD15404.28000 NGN
50 USD38510.70000 NGN
100 USD77021.40000 NGN
250 USD192553.50000 NGN
500 USD385107.00000 NGN
1000 USD770214.00000 NGN
2000 USD1540428.00000 NGN
5000 USD3851070.00000 NGN
10000 USD7702140.00000 NGN