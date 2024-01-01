100 نيراس نيجيري إلى دولار أمريكي

تحويل NGN إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

100 ngn
0.06 usd

1.00000 NGN = 0.00062 USD

Mid-market exchange rate at 05:40
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563151.0844589.88921.470951.663390.957918.4503
1 GBP1.1677911.2664104.9711.717741.942481.1186321.5459
1 USD0.922150.78964182.88921.35641.533860.883317.0135
1 INR0.01112480.009526450.012064310.0163640.01850490.01065640.205256

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار أمريكي
1 NGN0.00062 USD
5 NGN0.00309 USD
10 NGN0.00618 USD
20 NGN0.01236 USD
50 NGN0.03091 USD
100 NGN0.06181 USD
250 NGN0.15454 USD
500 NGN0.30907 USD
1000 NGN0.61815 USD
2000 NGN1.23630 USD
5000 NGN3.09074 USD
10000 NGN6.18148 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / النيرة النيجيرية
1 USD1617.74000 NGN
5 USD8088.70000 NGN
10 USD16177.40000 NGN
20 USD32354.80000 NGN
50 USD80887.00000 NGN
100 USD161774.00000 NGN
250 USD404435.00000 NGN
500 USD808870.00000 NGN
1000 USD1617740.00000 NGN
2000 USD3235480.00000 NGN
5000 USD8088700.00000 NGN
10000 USD16177400.00000 NGN