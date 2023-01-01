شيكل إسرائيلي جديد إلى نيراس نيجيري
تحويل ILS إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى نيراس نيجيري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / النيرة النيجيرية
|1 ILS
|201.42300 NGN
|5 ILS
|1007.11500 NGN
|10 ILS
|2014.23000 NGN
|20 ILS
|4028.46000 NGN
|50 ILS
|10071.15000 NGN
|100 ILS
|20142.30000 NGN
|250 ILS
|50355.75000 NGN
|500 ILS
|100711.50000 NGN
|1000 ILS
|201423.00000 NGN
|2000 ILS
|402846.00000 NGN
|5000 ILS
|1007115.00000 NGN
|10000 ILS
|2014230.00000 NGN