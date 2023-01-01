شيكل إسرائيلي جديد إلى نيراس نيجيري

تحويل ILS إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٠١٬٤٢٣ ngn

1.00000 ILS = 201.42300 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:2 UTC
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ILS إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.60371.438621.660640.9624518.3174
1GBP1.15311.2288102.1541.658631.914621.1097121.1188
1USD0.938250.813802183.13351.34981.558120.90317.1865
1INR0.01128620.00978910.012028810.01623650.01874240.0108620.206734

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / النيرة النيجيرية
1 ILS201.42300 NGN
5 ILS1007.11500 NGN
10 ILS2014.23000 NGN
20 ILS4028.46000 NGN
50 ILS10071.15000 NGN
100 ILS20142.30000 NGN
250 ILS50355.75000 NGN
500 ILS100711.50000 NGN
1000 ILS201423.00000 NGN
2000 ILS402846.00000 NGN
5000 ILS1007115.00000 NGN
10000 ILS2014230.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Israeli New Sheqel
1 NGN0.00496 ILS
5 NGN0.02482 ILS
10 NGN0.04965 ILS
20 NGN0.09929 ILS
50 NGN0.24823 ILS
100 NGN0.49647 ILS
250 NGN1.24117 ILS
500 NGN2.48233 ILS
1000 NGN4.96467 ILS
2000 NGN9.92934 ILS
5000 NGN24.82335 ILS
10000 NGN49.64670 ILS