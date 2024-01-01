Yeni İsrail şekelinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile ILS → NGN çevirin

1.000 ils
415.201 ngn

1.00000 ILS = 415.20100 NGN

06:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 EUR10.853671.073189.08171.453251.652830.94935518.3353
1 GBP1.1714111.25705104.3521.702361.936161.1120921.4783
1 USD0.931850.795513183.01341.354251.540240.8846517.0863
1 INR0.01122570.009582950.012046310.01631360.01855410.01065670.205826

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Yeni İsrail şekelinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Nijerya Nairası
1 ILS415.20100 NGN
5 ILS2076.00500 NGN
10 ILS4152.01000 NGN
20 ILS8304.02000 NGN
50 ILS20760.05000 NGN
100 ILS41520.10000 NGN
250 ILS103800.25000 NGN
500 ILS207600.50000 NGN
1000 ILS415201.00000 NGN
2000 ILS830402.00000 NGN
5000 ILS2076005.00000 NGN
10000 ILS4152010.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Yeni İsrail Şekeli
1 NGN0.00241 ILS
5 NGN0.01204 ILS
10 NGN0.02408 ILS
20 NGN0.04817 ILS
50 NGN0.12042 ILS
100 NGN0.24085 ILS
250 NGN0.60212 ILS
500 NGN1.20423 ILS
1000 NGN2.40847 ILS
2000 NGN4.81694 ILS
5000 NGN12.04235 ILS
10000 NGN24.08470 ILS