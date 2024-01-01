Endonezya rupisinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile IDR → NGN çevirin

1.000.000 idr
97.088,90 ngn

1.00000 IDR = 0.09709 NGN

06:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853671.072989.06391.453191.653540.9495618.3346
1 GBP1.1714111.25675104.3261.702211.936891.1123321.4763
1 USD0.932050.795703183.01231.354451.541190.8850517.0888
1 INR0.01122790.009585370.012046410.01631630.01856580.01066170.205859

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Nijerya Nairası
1 IDR0.09709 NGN
5 IDR0.48544 NGN
10 IDR0.97089 NGN
20 IDR1.94178 NGN
50 IDR4.85445 NGN
100 IDR9.70889 NGN
250 IDR24.27223 NGN
500 IDR48.54445 NGN
1000 IDR97.08890 NGN
2000 IDR194.17780 NGN
5000 IDR485.44450 NGN
10000 IDR970.88900 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Endonezya Rupisi
1 NGN10.29980 IDR
5 NGN51.49900 IDR
10 NGN102.99800 IDR
20 NGN205.99600 IDR
50 NGN514.99000 IDR
100 NGN1029.98000 IDR
250 NGN2574.95000 IDR
500 NGN5149.90000 IDR
1000 NGN10299.80000 IDR
2000 NGN20599.60000 IDR
5000 NGN51499.00000 IDR
10000 NGN102998.00000 IDR