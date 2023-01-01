20 Endonezya rupisinden Nijerya nairasına
Reel döviz kuru ile IDR → NGN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Nijerya Nairası / Endonezya Rupisi
|1 NGN
|20.06590 IDR
|5 NGN
|100.32950 IDR
|10 NGN
|200.65900 IDR
|20 NGN
|401.31800 IDR
|50 NGN
|1003.29500 IDR
|100 NGN
|2006.59000 IDR
|250 NGN
|5016.47500 IDR
|500 NGN
|10032.95000 IDR
|1000 NGN
|20065.90000 IDR
|2000 NGN
|40131.80000 IDR
|5000 NGN
|100329.50000 IDR
|10000 NGN
|200659.00000 IDR