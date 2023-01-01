5000 Endonezya rupisinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile IDR → NGN çevirin

5000 idr
249.18 ngn

1.00000 IDR = 0.04984 NGN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → NGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 NGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Nijerya Nairası
1 IDR0.04984 NGN
5 IDR0.24918 NGN
10 IDR0.49836 NGN
20 IDR0.99672 NGN
50 IDR2.49180 NGN
100 IDR4.98359 NGN
250 IDR12.45898 NGN
500 IDR24.91795 NGN
1000 IDR49.83590 NGN
2000 IDR99.67180 NGN
5000 IDR249.17950 NGN
10000 IDR498.35900 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Endonezya Rupisi
1 NGN20.06590 IDR
5 NGN100.32950 IDR
10 NGN200.65900 IDR
20 NGN401.31800 IDR
50 NGN1003.29500 IDR
100 NGN2006.59000 IDR
250 NGN5016.47500 IDR
500 NGN10032.95000 IDR
1000 NGN20065.90000 IDR
2000 NGN40131.80000 IDR
5000 NGN100329.50000 IDR
10000 NGN200659.00000 IDR