Türk lirasından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile TRY → NGN çevirin

1.000 try
49.267,50 ngn

1.00000 TRY = 49.26750 NGN

23:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549951.0775589.44281.450491.650790.94788518.3651
1 GBP1.169611.2603104.6121.696491.930751.1086421.4798
1 USD0.9280.793462183.00571.34611.531980.8796517.0434
1 INR0.01118030.009559130.012047410.0162170.01845630.01059750.205328

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Nijerya Nairası
1 TRY49.26750 NGN
5 TRY246.33750 NGN
10 TRY492.67500 NGN
20 TRY985.35000 NGN
50 TRY2463.37500 NGN
100 TRY4926.75000 NGN
250 TRY12316.87500 NGN
500 TRY24633.75000 NGN
1000 TRY49267.50000 NGN
2000 TRY98535.00000 NGN
5000 TRY246337.50000 NGN
10000 TRY492675.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Türk Lirası
1 NGN0.02030 TRY
5 NGN0.10149 TRY
10 NGN0.20297 TRY
20 NGN0.40595 TRY
50 NGN1.01487 TRY
100 NGN2.02974 TRY
250 NGN5.07435 TRY
500 NGN10.14870 TRY
1000 NGN20.29740 TRY
2000 NGN40.59480 TRY
5000 NGN101.48700 TRY
10000 NGN202.97400 TRY