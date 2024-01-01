Hong Kong dolarından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile HKD → NGN çevirin

1.000 hkd
193.871 ngn

1.00000 HKD = 193.87100 NGN

05:08 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853741.072789.04991.452921.6540.9496618.3329
1 GBP1.1713211.25645104.3041.70181.937321.1123521.4732
1 USD0.932250.795893183.01471.354451.54190.885317.0904
1 INR0.01122970.009587380.012046110.01631580.01857380.01066440.205872

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Nijerya Nairası
100 HKD19387.10000 NGN
200 HKD38774.20000 NGN
300 HKD58161.30000 NGN
500 HKD96935.50000 NGN
1000 HKD193871.00000 NGN
2000 HKD387742.00000 NGN
2500 HKD484677.50000 NGN
3000 HKD581613.00000 NGN
4000 HKD775484.00000 NGN
5000 HKD969355.00000 NGN
10000 HKD1938710.00000 NGN
20000 HKD3877420.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Hong Kong Doları
1 NGN0.00516 HKD
5 NGN0.02579 HKD
10 NGN0.05158 HKD
20 NGN0.10316 HKD
50 NGN0.25790 HKD
100 NGN0.51581 HKD
250 NGN1.28951 HKD
500 NGN2.57903 HKD
1000 NGN5.15806 HKD
2000 NGN10.31612 HKD
5000 NGN25.79030 HKD
10000 NGN51.58060 HKD