Singapur dolarından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile SGD → NGN çevirin

1.000 sgd
1.127.600 ngn

1.00000 SGD = 1127.60000 NGN

20:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0770589.40591.450731.651410.9474118.366
1 GBP1.1697211.25985104.581.696951.931691.1082121.4831
1 USD0.92850.793745183.011.346951.533270.8796517.0521
1 INR0.01118490.009562040.012046710.01622640.01847090.01059690.205422

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Nijerya Nairası
1 SGD1127.60000 NGN
5 SGD5638.00000 NGN
10 SGD11276.00000 NGN
20 SGD22552.00000 NGN
50 SGD56380.00000 NGN
100 SGD112760.00000 NGN
250 SGD281900.00000 NGN
500 SGD563800.00000 NGN
1000 SGD1127600.00000 NGN
2000 SGD2255200.00000 NGN
5000 SGD5638000.00000 NGN
10000 SGD11276000.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Singapur Doları
1 NGN0.00089 SGD
5 NGN0.00443 SGD
10 NGN0.00887 SGD
20 NGN0.01774 SGD
50 NGN0.04434 SGD
100 NGN0.08868 SGD
250 NGN0.22171 SGD
500 NGN0.44342 SGD
1000 NGN0.88684 SGD
2000 NGN1.77368 SGD
5000 NGN4.43419 SGD
10000 NGN8.86838 SGD