2.000 Singapur dolarından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile SGD → NGN çevirin

2.000 sgd
2.403.560 ngn

1,000S$ SGD = 1.202₦ NGN

20:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → NGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.242,84001.242,8400
Düşük1.131,4400988,4100
Ortalama1.182,95401.121,6662
Değişim6.37%17.73%
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1 SGD → NGN istatistikleri

SGD → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.242,8400, en düşük 1.131,4400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.182,9540 oldu. SGD → NGN kurundaki değişiklik 6.37 değerindeydi.

SGD → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.242,8400, en düşük 988,4100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.121,6662 oldu. SGD → NGN kurundaki değişiklik 17.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,8077,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6730,85291,4467,8234,901
1 AUD0,65210.563,20,59810,50954,6464,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Nijerya Nairası
1 SGD1.201,78000 NGN
5 SGD6.008,90000 NGN
10 SGD12.017,80000 NGN
20 SGD24.035,60000 NGN
50 SGD60.089,00000 NGN
100 SGD120.178,00000 NGN
250 SGD300.445,00000 NGN
500 SGD600.890,00000 NGN
1000 SGD1.201.780,00000 NGN
2000 SGD2.403.560,00000 NGN
5000 SGD6.008.900,00000 NGN
10000 SGD12.017.800,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Singapur Doları
1 NGN0,00083 SGD
5 NGN0,00416 SGD
10 NGN0,00832 SGD
20 NGN0,01664 SGD
50 NGN0,04161 SGD
100 NGN0,08321 SGD
250 NGN0,20803 SGD
500 NGN0,41605 SGD
1000 NGN0,83210 SGD
2000 NGN1,66420 SGD
5000 NGN4,16050 SGD
10000 NGN8,32100 SGD