Romanya leyinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile RON → NGN çevirin

1.000 ron
328.283 ngn

1.00000 RON = 328.28300 NGN

18:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854951.076589.35951.451181.651710.9474318.3531
1 GBP1.1696611.25915104.5211.69741.931951.1081721.4671
1 USD0.928950.794187183.00931.348051.534330.8801517.0489
1 INR0.01119080.009567440.012046810.01623970.01848380.0106030.205385

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Romanya leyinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Nijerya Nairası
1 RON328.28300 NGN
5 RON1641.41500 NGN
10 RON3282.83000 NGN
20 RON6565.66000 NGN
50 RON16414.15000 NGN
100 RON32828.30000 NGN
250 RON82070.75000 NGN
500 RON164141.50000 NGN
1000 RON328283.00000 NGN
2000 RON656566.00000 NGN
5000 RON1641415.00000 NGN
10000 RON3282830.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Rumen Leyi
1 NGN0.00305 RON
5 NGN0.01523 RON
10 NGN0.03046 RON
20 NGN0.06092 RON
50 NGN0.15231 RON
100 NGN0.30462 RON
250 NGN0.76154 RON
500 NGN1.52307 RON
1000 NGN3.04615 RON
2000 NGN6.09230 RON
5000 NGN15.23075 RON
10000 NGN30.46150 RON