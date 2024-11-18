bin Romanya leyinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile RON → NGN çevirin

1,000L RON = 366,3₦ NGN

23:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → NGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NGN
1 RON → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek376,3460378,5400
Düşük362,2130351,8670
Ortalama369,2030366,2580
Değişim-0.48%3.92%
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1 RON → NGN istatistikleri

RON → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 376,3460, en düşük 362,2130 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 369,2030 oldu. RON → NGN kurundaki değişiklik -0.48 değerindeydi.

RON → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 378,5400, en düşük 351,8670 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 366,2580 oldu. RON → NGN kurundaki değişiklik 3.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - NGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,401
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4180,93689,443
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,215
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Nijerya Nairası
1 RON366,34500 NGN
5 RON1.831,72500 NGN
10 RON3.663,45000 NGN
20 RON7.326,90000 NGN
50 RON18.317,25000 NGN
100 RON36.634,50000 NGN
250 RON91.586,25000 NGN
500 RON183.172,50000 NGN
1000 RON366.345,00000 NGN
2000 RON732.690,00000 NGN
5000 RON1.831.725,00000 NGN
10000 RON3.663.450,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Rumen Leyi
1 NGN0,00273 RON
5 NGN0,01365 RON
10 NGN0,02730 RON
20 NGN0,05459 RON
50 NGN0,13648 RON
100 NGN0,27297 RON
250 NGN0,68242 RON
500 NGN1,36484 RON
1000 NGN2,72967 RON
2000 NGN5,45934 RON
5000 NGN13,64835 RON
10000 NGN27,29670 RON