5 Nijerya nairasından Rumen leyine
Reel döviz kuru ile NGN → RON çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Rumen Leyi / Nijerya Nairası
|1 RON
|163.75700 NGN
|5 RON
|818.78500 NGN
|10 RON
|1637.57000 NGN
|20 RON
|3275.14000 NGN
|50 RON
|8187.85000 NGN
|100 RON
|16375.70000 NGN
|250 RON
|40939.25000 NGN
|500 RON
|81878.50000 NGN
|1000 RON
|163757.00000 NGN
|2000 RON
|327514.00000 NGN
|5000 RON
|818785.00000 NGN
|10000 RON
|1637570.00000 NGN