罗马尼亚列伊兑致尼日利亚奈拉斯

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1GBP1.1580111.22415101.9481.66381.908711.1088522.2991
1USD0.9460.816893183.28051.359151.559210.9058518.216
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plane
罗马尼亚列伊/尼日利亚奈拉汇率
1 RON164.30200 NGN
5 RON821.51000 NGN
10 RON1643.02000 NGN
20 RON3286.04000 NGN
50 RON8215.10000 NGN
100 RON16430.20000 NGN
250 RON41075.50000 NGN
500 RON82151.00000 NGN
1000 RON164302.00000 NGN
2000 RON328604.00000 NGN
5000 RON821510.00000 NGN
10000 RON1643020.00000 NGN
尼日利亚奈拉/罗马尼亚列伊汇率
1 NGN0.00609 RON
5 NGN0.03043 RON
10 NGN0.06086 RON
20 NGN0.12173 RON
50 NGN0.30432 RON
100 NGN0.60863 RON
250 NGN1.52158 RON
500 NGN3.04317 RON
1000 NGN6.08634 RON
2000 NGN12.17268 RON
5000 NGN30.43170 RON
10000 NGN60.86340 RON