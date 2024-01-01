ليرة تركية إلى نيراس نيجيري

تحويل TRY إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
46,276.50 ngn

TL1.000 TRY = ₦46.28 NGN

Mid-market exchange rate at 01:47
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TRY إلى NGN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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NGN

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9371.3453.67348.707
1 EUR1.11810.843311.90893.8041.5034.10554.432
1 GBP1.3251.1861369.877111.2381.7824.86764.549
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.175

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / النيرة النيجيرية
1 TRY٤٦٫٢٧٦٥٠ NGN
5 TRY٢٣١٫٣٨٢٥٠ NGN
10 TRY٤٦٢٫٧٦٥٠٠ NGN
20 TRY٩٢٥٫٥٣٠٠٠ NGN
50 TRY٢٬٣١٣٫٨٢٥٠٠ NGN
100 TRY٤٬٦٢٧٫٦٥٠٠٠ NGN
250 TRY١١٬٥٦٩٫١٢٥٠٠ NGN
500 TRY٢٣٬١٣٨٫٢٥٠٠٠ NGN
1000 TRY٤٦٬٢٧٦٫٥٠٠٠٠ NGN
2000 TRY٩٢٬٥٥٣٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 TRY٢٣١٬٣٨٢٫٥٠٠٠٠ NGN
10000 TRY٤٦٢٬٧٦٥٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ليرة تركية
1 NGN٠٫٠٢١٦١ TRY
5 NGN٠٫١٠٨٠٥ TRY
10 NGN٠٫٢١٦٠٩ TRY
20 NGN٠٫٤٣٢١٨ TRY
50 NGN١٫٠٨٠٤٦ TRY
100 NGN٢٫١٦٠٩٢ TRY
250 NGN٥٫٤٠٢٣٠ TRY
500 NGN١٠٫٨٠٤٦٠ TRY
1000 NGN٢١٫٦٠٩٢٠ TRY
2000 NGN٤٣٫٢١٨٤٠ TRY
5000 NGN١٠٨٫٠٤٦٠٠ TRY
10000 NGN٢١٦٫٠٩٢٠٠ TRY