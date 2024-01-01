1 ليرة تركية إلى نيراس نيجيري

تحويل TRY إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1 try
49.72 ngn

1.000 TRY = 49.72 NGN

Mid-market exchange rate at 14:27
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٨٠١١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٩
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٧٣٣٩٠٫٣٧٣١٫٤٧٣٤٫٠٠٩٥٣٫٢٦٢
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٧1٣٥٦٫٣٨٥١٠٥٫٦٩١١٫٧٢٣٤٫٦٨٨٦٢٫٢٩
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / النيرة النيجيرية
1 TRY٤٩٫٧٢٠٨٠ NGN
5 TRY٢٤٨٫٦٠٤٠٠ NGN
10 TRY٤٩٧٫٢٠٨٠٠ NGN
20 TRY٩٩٤٫٤١٦٠٠ NGN
50 TRY٢٬٤٨٦٫٠٤٠٠٠ NGN
100 TRY٤٬٩٧٢٫٠٨٠٠٠ NGN
250 TRY١٢٬٤٣٠٫٢٠٠٠٠ NGN
500 TRY٢٤٬٨٦٠٫٤٠٠٠٠ NGN
1000 TRY٤٩٬٧٢٠٫٨٠٠٠٠ NGN
2000 TRY٩٩٬٤٤١٫٦٠٠٠٠ NGN
5000 TRY٢٤٨٬٦٠٤٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 TRY٤٩٧٬٢٠٨٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ليرة تركية
1 NGN٠٫٠٢٠١١ TRY
5 NGN٠٫١٠٠٥٦ TRY
10 NGN٠٫٢٠١١٢ TRY
20 NGN٠٫٤٠٢٢٥ TRY
50 NGN١٫٠٠٥٦٢ TRY
100 NGN٢٫٠١١٢٣ TRY
250 NGN٥٫٠٢٨٠٨ TRY
500 NGN١٠٫٠٥٦١٥ TRY
1000 NGN٢٠٫١١٢٣٠ TRY
2000 NGN٤٠٫٢٢٤٦٠ TRY
5000 NGN١٠٠٫٥٦١٥٠ TRY
10000 NGN٢٠١٫١٢٣٠٠ TRY