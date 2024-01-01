10 ليرة تركية إلى نيراس نيجيري

تحويل TRY إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

10 try
463.89 ngn

1.000 TRY = 46.39 NGN

Mid-market exchange rate at 03:18
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٥٠٫٧٨٢٢٧٨٫٦٨٣٫٠٦١١٫٣٤٧٣٫٦٧٣٤٦٫٩٠٨
1 EUR١٫٠٩٣1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٦٢١٩٠٫٨١٩١٫٤٧٣٤٫٠١٦٥١٫٢٨٩
1 GBP١٫٢٨١٫١٧1٣٥٦٫٤٨٣١٠٦٫٢٨١١٫٧٢٣٤٫٦٩٩٦٠٫٠٢١
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٨٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٦٨

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / النيرة النيجيرية
1 TRY٤٦٫٣٨٨٧٠ NGN
5 TRY٢٣١٫٩٤٣٥٠ NGN
10 TRY٤٦٣٫٨٨٧٠٠ NGN
20 TRY٩٢٧٫٧٧٤٠٠ NGN
50 TRY٢٬٣١٩٫٤٣٥٠٠ NGN
100 TRY٤٬٦٣٨٫٨٧٠٠٠ NGN
250 TRY١١٬٥٩٧٫١٧٥٠٠ NGN
500 TRY٢٣٬١٩٤٫٣٥٠٠٠ NGN
1000 TRY٤٦٬٣٨٨٫٧٠٠٠٠ NGN
2000 TRY٩٢٬٧٧٧٫٤٠٠٠٠ NGN
5000 TRY٢٣١٬٩٤٣٫٥٠٠٠٠ NGN
10000 TRY٤٦٣٬٨٨٧٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ليرة تركية
1 NGN٠٫٠٢١٥٦ TRY
5 NGN٠٫١٠٧٧٨ TRY
10 NGN٠٫٢١٥٥٧ TRY
20 NGN٠٫٤٣١١٤ TRY
50 NGN١٫٠٧٧٨٥ TRY
100 NGN٢٫١٥٥٧٠ TRY
250 NGN٥٫٣٨٩٢٥ TRY
500 NGN١٠٫٧٧٨٥٠ TRY
1000 NGN٢١٫٥٥٧٠٠ TRY
2000 NGN٤٣٫١١٤٠٠ TRY
5000 NGN١٠٧٫٧٨٥٠٠ TRY
10000 NGN٢١٥٫٥٧٠٠٠ TRY