ين ياباني إلى نيراس نيجيري

تحويل JPY إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٥٢٬٤٠٦٫٥٠ ngn

1.00000 JPY = 5.24065 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:33 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

JPY إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 NGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066288.6381.436861.660880.963418.3193
1GBP1.1537411.2301102.2641.657741.916191.1115121.1355
1USD0.93790.812942183.13451.347651.557750.903617.1819
1INR0.01128180.009778640.012028710.01621050.01873780.01086910.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ين ياباني

JPY إلى USD

JPY إلى GBP

JPY إلى EUR

JPY إلى AUD

JPY إلى CAD

JPY إلى CHF

JPY إلى CNY

JPY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ين ياباني / النيرة النيجيرية
100 JPY524.06500 NGN
1000 JPY5240.65000 NGN
1500 JPY7860.97500 NGN
2000 JPY10481.30000 NGN
3000 JPY15721.95000 NGN
5000 JPY26203.25000 NGN
5400 JPY28299.51000 NGN
10000 JPY52406.50000 NGN
15000 JPY78609.75000 NGN
20000 JPY104813.00000 NGN
25000 JPY131016.25000 NGN
30000 JPY157219.50000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ين ياباني
1 NGN0.19082 JPY
5 NGN0.95408 JPY
10 NGN1.90816 JPY
20 NGN3.81632 JPY
50 NGN9.54080 JPY
100 NGN19.08160 JPY
250 NGN47.70400 JPY
500 NGN95.40800 JPY
1000 NGN190.81600 JPY
2000 NGN381.63200 JPY
5000 NGN954.08000 JPY
10000 NGN1908.16000 JPY