100 نيراس نيجيري إلى ين ياباني

تحويل NGN إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

100 ngn
9 jpy

1.00000 NGN = 0.09288 JPY

Mid-market exchange rate at 05:07
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9221556.01320.789671134.45830.863317.013782.8901
1 EUR1.08445160.74350.856365145.81333.469718.450589.8902
1 PHP0.01785290.016462710.01409792.400470.5510.3037441.47983
1 GBP1.266351.1677370.93231170.27139.083721.5453104.968

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ين ياباني
1 NGN0.09288 JPY
5 NGN0.46439 JPY
10 NGN0.92877 JPY
20 NGN1.85754 JPY
50 NGN4.64386 JPY
100 NGN9.28771 JPY
250 NGN23.21927 JPY
500 NGN46.43855 JPY
1000 NGN92.87710 JPY
2000 NGN185.75420 JPY
5000 NGN464.38550 JPY
10000 NGN928.77100 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / النيرة النيجيرية
100 JPY1076.69000 NGN
1000 JPY10766.90000 NGN
1500 JPY16150.35000 NGN
2000 JPY21533.80000 NGN
3000 JPY32300.70000 NGN
5000 JPY53834.50000 NGN
5400 JPY58141.26000 NGN
10000 JPY107669.00000 NGN
15000 JPY161503.50000 NGN
20000 JPY215338.00000 NGN
25000 JPY269172.50000 NGN
30000 JPY323007.00000 NGN