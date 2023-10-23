ألف ين ياباني إلى نيراس نيجيري

تحويل JPY إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jpy
٥٬١٠٣٫٤٨ ngn

1.00000 JPY = 5.10348 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 00:26
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JPY إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 NGN → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1USD10.8225040.944451.584031.3710.89327.316351.37275
1GBP1.215811.148171.925871.666861.085888.895221.66899
1EUR1.058850.8709511.677251.451680.945757.746921.45354
1AUD0.63130.5192470.59621310.8655120.5638774.618810.866617

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / النيرة النيجيرية
100 JPY510.34800 NGN
1000 JPY5103.48000 NGN
1500 JPY7655.22000 NGN
2000 JPY10206.96000 NGN
3000 JPY15310.44000 NGN
5000 JPY25517.40000 NGN
5400 JPY27558.79200 NGN
10000 JPY51034.80000 NGN
15000 JPY76552.20000 NGN
20000 JPY102069.60000 NGN
25000 JPY127587.00000 NGN
30000 JPY153104.40000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ين ياباني
1 NGN0.19595 JPY
5 NGN0.97973 JPY
10 NGN1.95945 JPY
20 NGN3.91890 JPY
50 NGN9.79725 JPY
100 NGN19.59450 JPY
250 NGN48.98625 JPY
500 NGN97.97250 JPY
1000 NGN195.94500 JPY
2000 NGN391.89000 JPY
5000 NGN979.72500 JPY
10000 NGN1959.45000 JPY