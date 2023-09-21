يورو إلى نيراس نيجيري

تحويل EUR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٨٢٠٬٦٣٦ ngn

1.00000 EUR = 820.63600 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
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EUR إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063788.20731.434131.655690.9575518.2104
1GBP1.1579411.23165102.1351.660571.917111.1087921.0857
1USD0.94010.811919182.9251.348251.556540.900217.1199
1INR0.01133690.0097910.012059110.01625870.01877050.01085560.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / النيرة النيجيرية
1 EUR820.63600 NGN
5 EUR4103.18000 NGN
10 EUR8206.36000 NGN
20 EUR16412.72000 NGN
50 EUR41031.80000 NGN
100 EUR82063.60000 NGN
250 EUR205159.00000 NGN
500 EUR410318.00000 NGN
1000 EUR820636.00000 NGN
2000 EUR1641272.00000 NGN
5000 EUR4103180.00000 NGN
10000 EUR8206360.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / اليورو
1 NGN0.00122 EUR
5 NGN0.00609 EUR
10 NGN0.01219 EUR
20 NGN0.02437 EUR
50 NGN0.06093 EUR
100 NGN0.12186 EUR
250 NGN0.30464 EUR
500 NGN0.60928 EUR
1000 NGN1.21857 EUR
2000 NGN2.43714 EUR
5000 NGN6.09285 EUR
10000 NGN12.18570 EUR