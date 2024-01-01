5 نيراس نيجيري إلى يورو

تحويل NGN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

5 ngn
0.00 eur

1.00000 NGN = 0.00057 EUR

Mid-market exchange rate at 04:35
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.922156.01030.789546134.45830.826817.013182.893
1 EUR1.08445160.74040.856245145.81333.430118.449989.8933
1 PHP0.01785380.016463510.01409652.400590.5503770.3037491.47996
1 GBP1.266551.1678970.93981170.29839.043721.5479104.988

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / اليورو
1 NGN0.00057 EUR
5 NGN0.00285 EUR
10 NGN0.00570 EUR
20 NGN0.01140 EUR
50 NGN0.02851 EUR
100 NGN0.05701 EUR
250 NGN0.14253 EUR
500 NGN0.28506 EUR
1000 NGN0.57012 EUR
2000 NGN1.14024 EUR
5000 NGN2.85061 EUR
10000 NGN5.70122 EUR
معدلات التحويل اليورو / النيرة النيجيرية
1 EUR1754.01000 NGN
5 EUR8770.05000 NGN
10 EUR17540.10000 NGN
20 EUR35080.20000 NGN
50 EUR87700.50000 NGN
100 EUR175401.00000 NGN
250 EUR438502.50000 NGN
500 EUR877005.00000 NGN
1000 EUR1754010.00000 NGN
2000 EUR3508020.00000 NGN
5000 EUR8770050.00000 NGN
10000 EUR17540100.00000 NGN