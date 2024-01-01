20 индонезийских рупий в нигерийские найры
Сконвертируйте IDR в NGN по реальному обменному курсу
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|1 IDR в NGN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1000
|0,1000
|Низкий
|0,0909
|0,0662
|В среднем
|0,0947
|0,0900
|Изменить
|9.44%
|40.87%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к NGN
За последние 30 дней максимальный курс IDR к NGN составил 0,1000, а минимальный — 0,0909. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0947. Изменение курса IDR к NGN в процентном соотношении составило 9.44.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к NGN составил 0,1000, а минимальный — 0,0662. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0900. Изменение курса IDR к NGN в процентном соотношении составило 40.87.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в нигерийские найры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Нигерийская найра / Индонезийская рупия
|1 NGN
|10,01700 IDR
|5 NGN
|50,08500 IDR
|10 NGN
|100,17000 IDR
|20 NGN
|200,34000 IDR
|50 NGN
|500,85000 IDR
|100 NGN
|1 001,70000 IDR
|250 NGN
|2 504,25000 IDR
|500 NGN
|5 008,50000 IDR
|1000 NGN
|10 017,00000 IDR
|2000 NGN
|20 034,00000 IDR
|5000 NGN
|50 085,00000 IDR
|10000 NGN
|100 170,00000 IDR