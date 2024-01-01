50 нигерийских найр в индонезийские рупии
Сконвертируйте NGN в IDR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NGN в IDR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|11,0027
|15,0948
|Низкий
|9,9515
|9,9515
|В среднем
|10,5334
|11,1381
|Изменить
|-9.06%
|-33.71%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к IDR
За последние 30 дней максимальный курс NGN к IDR составил 11,0027, а минимальный — 9,9515. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,5334. Изменение курса NGN к IDR в процентном соотношении составило -9.06.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к IDR составил 15,0948, а минимальный — 9,9515. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,1381. Изменение курса NGN к IDR в процентном соотношении составило -33.71.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в индонезийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Нигерийская найра / Индонезийская рупия
|1 NGN
|10,00620 IDR
|5 NGN
|50,03100 IDR
|10 NGN
|100,06200 IDR
|20 NGN
|200,12400 IDR
|50 NGN
|500,31000 IDR
|100 NGN
|1 000,62000 IDR
|250 NGN
|2 501,55000 IDR
|500 NGN
|5 003,10000 IDR
|1000 NGN
|10 006,20000 IDR
|2000 NGN
|20 012,40000 IDR
|5000 NGN
|50 031,00000 IDR
|10000 NGN
|100 062,00000 IDR