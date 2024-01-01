5 000 нигерийских найр в индонезийские рупии

Сконвертируйте NGN в IDR по реальному обменному курсу

5 000 ngn
50 031 idr

₦1,000 NGN = Rp10,01 IDR

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,002715,0948
Низкий9,95159,9515
В среднем10,533411,1381
Изменить-9.06%-33.71%
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Соотношение 1 NGN к IDR

За последние 30 дней максимальный курс NGN к IDR составил 11,0027, а минимальный — 9,9515. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,5334. Изменение курса NGN к IDR в процентном соотношении составило -9.06.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к IDR составил 15,0948, а минимальный — 9,9515. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,1381. Изменение курса NGN к IDR в процентном соотношении составило -33.71.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Индонезийская рупия
1 NGN10,00620 IDR
5 NGN50,03100 IDR
10 NGN100,06200 IDR
20 NGN200,12400 IDR
50 NGN500,31000 IDR
100 NGN1 000,62000 IDR
250 NGN2 501,55000 IDR
500 NGN5 003,10000 IDR
1000 NGN10 006,20000 IDR
2000 NGN20 012,40000 IDR
5000 NGN50 031,00000 IDR
10000 NGN100 062,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Нигерийская найра
1 IDR0,09994 NGN
5 IDR0,49969 NGN
10 IDR0,99938 NGN
20 IDR1,99875 NGN
50 IDR4,99688 NGN
100 IDR9,99376 NGN
250 IDR24,98440 NGN
500 IDR49,96880 NGN
1000 IDR99,93760 NGN
2000 IDR199,87520 NGN
5000 IDR499,68800 NGN
10000 IDR999,37600 NGN