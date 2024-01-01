50 индонезийских рупий в нигерийские найры

Сконвертируйте IDR в NGN по реальному обменному курсу

50 idr
4,99 ngn

Rp1,000 IDR = ₦0,09983 NGN

Среднерыночный курс в 12:09
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1 IDR в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10000,1000
Низкий0,09090,0662
В среднем0,09470,0900
Изменить9.44%40.87%
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Соотношение 1 IDR к NGN

За последние 30 дней максимальный курс IDR к NGN составил 0,1000, а минимальный — 0,0909. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0947. Изменение курса IDR к NGN в процентном соотношении составило 9.44.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к NGN составил 0,1000, а минимальный — 0,0662. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0900. Изменение курса IDR к NGN в процентном соотношении составило 40.87.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6630,9181,3451,4941,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11711,4641,6281,4940,8438,506
1 SGD0,74462,2190,68311,1111,020,5755,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Нигерийская найра
1 IDR0,09983 NGN
5 IDR0,49915 NGN
10 IDR0,99831 NGN
20 IDR1,99662 NGN
50 IDR4,99154 NGN
100 IDR9,98308 NGN
250 IDR24,95770 NGN
500 IDR49,91540 NGN
1000 IDR99,83080 NGN
2000 IDR199,66160 NGN
5000 IDR499,15400 NGN
10000 IDR998,30800 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Индонезийская рупия
1 NGN10,01700 IDR
5 NGN50,08500 IDR
10 NGN100,17000 IDR
20 NGN200,34000 IDR
50 NGN500,85000 IDR
100 NGN1 001,70000 IDR
250 NGN2 504,25000 IDR
500 NGN5 008,50000 IDR
1000 NGN10 017,00000 IDR
2000 NGN20 034,00000 IDR
5000 NGN50 085,00000 IDR
10000 NGN100 170,00000 IDR