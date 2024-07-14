История обменного курса индонезийская рупия–нигерийские найры

Обменный курс индонезийская рупия/нигерийские найры сейчас составляет 0,100, отражая изменение в размере 0.038% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.742% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,102, и минимумом, равным 0,096, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.711% уменьшение стоимости.