Датские кроны в нигерийские найры

Сконвертируйте DKK в NGN по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = ₦243,7 NGN

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса DKK к NGN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

NGN
1 DKK в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий250,9860252,5380
Низкий243,2810232,8860
В среднем246,6364243,3753
Изменение-0.76%4.39%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к NGN

За последние 30 дней максимальный курс DKK к NGN составил 250,9860, а минимальный — 243,2810. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 246,6364. Изменение курса DKK к NGN в процентном соотношении составило -0.76.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к NGN составил 252,5380, а минимальный — 232,8860. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 243,3753. Изменение курса DKK к NGN в процентном соотношении составило 4.39.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к NGN

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Нигерийская найра
1 DKK243,71100 NGN
5 DKK1 218,55500 NGN
10 DKK2 437,11000 NGN
20 DKK4 874,22000 NGN
50 DKK12 185,55000 NGN
100 DKK24 371,10000 NGN
250 DKK60 927,75000 NGN
500 DKK121 855,50000 NGN
1000 DKK243 711,00000 NGN
2000 DKK487 422,00000 NGN
5000 DKK1 218 555,00000 NGN
10000 DKK2 437 110,00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Датская крона
1 NGN0,00410 DKK
5 NGN0,02052 DKK
10 NGN0,04103 DKK
20 NGN0,08206 DKK
50 NGN0,20516 DKK
100 NGN0,41032 DKK
250 NGN1,02581 DKK
500 NGN2,05161 DKK
1000 NGN4,10322 DKK
2000 NGN8,20644 DKK
5000 NGN20,51610 DKK
10000 NGN41,03220 DKK