История обменного курса датская крона–нигерийские найры

Обменный курс датские кроны/нигерийские найры сейчас составляет 243,711, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.614% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/нигерийские найры колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 249,985, и минимумом, равным 243,438, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.