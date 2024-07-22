丹麥克朗兌尼日利亞奈拉匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌尼日利亞奈拉的匯率目前為234.397，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.672%。

在過去一星期，丹麥克朗兌尼日利亞奈拉的匯率波動，在22-07-2024高見238.627，並在25-07-2024低見229.833。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.974%。